Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

ENFIN! LES NÉCROLOGIES de La Gruyère en ligne sont désormais payantes pour les lecteurs. Ecrire une nécrologie, c’est du travail – ne l’oublions pas – et cela demande du talent. Donc ça se paie, point barre. Mais l’habitude de la gratuité sur le web étant prise, comment trouver un compromis qui favorise financièrement les éditeurs et n’empêche pas la consultation des annonces mortuaires et des nécrologies, toujours intéressantes? C’est là que les Fribourgeois pourraient être plus malins que les Vaudois. Ces derniers ne viennentils pas d’annoncer des mesures d’aide à la presse locale, notamment par davantage d’annonces payantes du canton? Vous voyez où je veux en venir… Oui, l’Etat de Fribourg devrait soutenir les journaux en payant des annonces mortuaires pour tout un…