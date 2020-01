RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Le monde médical les a longtemps appelés «transsexuelles», aujourd’hui on les nomme plus justement les person - nes transgenres. Elles sont toujours plus visibles, dans les médias et dans la rue, mais cela ne signifie pas forcément qu’elles sont plus acceptées. Les violences à leur encontre existent encore bel et bien. Comment expliquez tant de haine? Que réveillent, chez certains d’entre nous, ces individus en transition d’un genre à l’autre. L’émission décortique les mécanismes de la transphobie, mais donne surtout la parole à plusieurs personnes transgenres qui racontent leurs parcours. Des témoignages poignants empreints de courage! ■