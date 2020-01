Deux pièces pour la Jeunesse du Pâquier

Dès ce vendredi et pour trois week-ends, la Jeunesse du Pâquier interprète deux pièces de théâtre de Marc Romanens à la salle polyvalente. Retrouv’aieraconte les retrouvailles de copains/copines d’école dans un hôtel et Miracleàlafermeretrace la vie d’un vieil agriculteur qui a épousé une femme de vingt ans plus jeune que lui et qui engage de nouveaux bras pour l’aider dans ses tâches. Les représentations ont lieu les 10, 11, 17, 18, 19, 25 et 26 janvier. Réservations au 079 576 19 73, du lundi au jeudi, dès 17 h 30. GRU