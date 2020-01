Doublé olympique des frères Bussard

Première course et déjà deux médailles pour Thomas et Robin Bussard. Les Gruériens ont respectivement décroché l’or et l’argent lors de l’épreuve individuelle des jeux Olympiques de la jeunesse. A Villars, Thomas a survolé les débats. Robin, pénalisé par des soucis de peau, a dû se battre pour la 2e place.

MAXIME SCHWEIZER

«Ils l’ont fait!» Le kop gruérien venu spécialement pour Thomas et Robin Bussard a explosé de joie vendredi à Villars. Les jumeaux d’Albeuve ont tout simplement remporté les médailles d’or et d’argent aux jeux Olympiques de la jeunesse. Les premières de l’histoire du ski-alpinisme.

Thomas Bussard a régné en maître sur cette course individuelle. Il a terminé les deux boucles du parcours long de 7,2 kilomètres en 47’49. Il a attendu près d’une minute trente pour voir…