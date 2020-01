FRI-SON

Dans le cadre des soirées Diglossie, Fri-Son propose trois artistes émergentes du hip-hop d’ici et d’ailleurs: la Française Lala &ce, issue du collectif 667 (voix grave, style androgyne), la Lausannoise Badnaiy (flow rapide et énergique) et la Bernoise Best-elle (textes engagés et combatifs). A découvrir ce vendredi, dès 21 h. www.fri-son.ch.