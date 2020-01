Du lourd et du costaud à Ebull

Du death metal pour la soirée Poutre de vendredi et les Belges de Raketkanon samedi: Ebullition finit fort son mois de janvier.

Les excès de fin d’année sont digérés, on peut reprendre les festivités avec du lourd et du fort. Deux soirées pour se remettre en forme, ce week-end à Ebullition, avec la septième estampillée Poutre et la venue des Belges de Raketkanon.

Ce vendredi, trois groupes vont se succéder pour Poutre #7. Avec en tête d’affiche les Italiens d’Ad Nauseam, qui jouent un «death metal technique et complexe», annonce le club bullois. Né en 2011, le quatuor a sorti quatre ans plus tard son premier album, Nihil quam vacuitas ordinatum est. Les deux autres formations viennent de Lausanne pour Anachronism et de la région pour Calcined, «figure de proue du death metal gruérien».…