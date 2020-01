Jean-Marc Rochette

LE LOUP

Casterman

Seuls dans la montagne, l’homme et le loup s’affrontent. Un duel de longue haleine pour lequel le massif des Ecrins devient bien plus qu’un décor. Par son dessin graphique, nerveux, abrupt même, Jean-Marc Rochette donne à la haute montagne toute la mesure de sa beauté minérale, de son inhospitalité.

Vieux loup solitaire – si on ose – Gaspard, le berger, ne quitte plus le hameau d’estivage, même en hiver. C’est qu’il n’a plus personne dans la vallée: son fils, mercenaire, est mort en Afrique, sa femme en a perdu la tête. Alors quand une louve, la même qui avait déjà terrassé 150 de ses moutons l’été précédent, tue cinquante de ses brebis, il n’hésite pas. Gaspard l’abat. Mais la bête le hante. Sans compter qu’elle a laissé derrière elle un louveteau qui…