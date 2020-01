Effort Fribourg adopte une nouvelle stratégie plus locale

Effort Fribourg revoit sa stratégie, plus de vingt ans après sa création. La société, en main de la ville de Fribourg, soutiendra désormais localement le lancement ou le développement de projets et d’activités commerciales, artisanales ou de services. L’entité se positionnera sur un marché inoccupé et complémentaire aux autres prestataires de services aux entreprises du canton de Fribourg, a-t-elle fait savoir jeudi. L’idée consiste à soutenir des projets «jusqu’ici trop peu considérés, et pour lesquels il est difficile d’obtenir des crédits bancaires», précise le communiqué. Les fonds auront dorénavant pour objectif principal de soutenir l’économie locale en contribuant au développement de nouveaux modèles d’affaires. Les notions de durabilité et d’actions collectives ainsi que…