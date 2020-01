LA SPIRALE

Le violoniste indo-suisse Baiju Bhatt joue ce samedi (20 h 30) à La Spirale, à Fribourg. Entouré de Valentin Conus (saxophone), Mark Priore (piano), Blaise Hommage (basse), Cyril Regamey (batteur) et du guitariste francovietnamien Nguyên Lê, il présentera son deuxième album, Eastern sonata. Un disque qui métisse le jazz rock et la musique indienne, «efface les frontières et mixe les cultures dans un grand feu d’artifice multicolore, virtuose et harmonieux». www.laspirale.ch.