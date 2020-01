Entre politique formatrice et compétition stimulante

Ce week-end, le BC Gruyères a coorganisé les championnats fribourgeois de badminton avec le BC Bulle. L’occasion pour le club villageois, fort d’une centaine de membres dont une cinquantaine de juniors, de célébrer son 20e anniversaire.

MAXIME SCHWEIZER

BADMINTON. Pour fêter dignement ses vingt ans, le BC Gruyères a coorganisé, avec le BC Bulle, les championnats fribourgeois de badminton. De vendredi soir à dimanche, plus de 400 matches se sont disputés à la salle omnisports du Collège du Sud. Camille Geinoz, présidente du comité d’organisation, et Loïc Murith, président du BC Gruyères, tirent le bilan de cette aventure et parlent de leur club avant de se projeter vers l’avenir.

Durant vingt ans, le BC Gruyères n’a pas dérogé à sa politique axée sur la formation. Aujourd’hui encore, il…