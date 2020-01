Eric Gobet à la tête des sports et des espaces publics

Le Conseil communal de Bulle a procédé à sa reconstitution. Mardi soir, il tenait sa première séance en présence d’Eric Gobet. Le nouvel édile libéral-radical, qui succède à Johanna Gapany après son élection au Conseil des Etats, reprend le dicastère laissé vacant par cette dernière. Il devient donc responsable des sports et des espaces publics et siégera dans les différentes commissions où était active l’ancienne conseillère communale, communique la ville de Bulle. Pour le reste, l’Exécutif a décidé le statu quo et confirme l’actuelle répartition des dicastères.