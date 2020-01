HAUTEVILLE

Frances Bapst était la plus jeune d’une fratrie de six. Elle est née au Zimbabwe, son pays de cœur, en 1961. Son chemin de vie l’a ensuite menée en Suisse et en Angleterre où elle fit ses études universitaires pour devenir enseignante.

C’est pour un job d’été dans l’enseignement qu’elle revint en Suisse. Elle n’en repartit plus, car elle y rencontra l’homme qui devint son mari. Tous les deux s’installèrent dans le canton de Genève où ils fondèrent leur famille. Frances se consacra entièrement à celle-ci.

Après quelques années, elle reprit l’enseignement. Une école ayant particulièrement marqué son parcours est le Collège du Léman. C’est également dans cette école que ses trois enfants furent scolarisés pendant plusieurs années. Ce cadre lui permit de vivre pleinement son…