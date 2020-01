Germaine Grandjean était près de fêter ses 102 ans, le 9 février. Elle vivait paisiblement au Home Le Châtelet à Attalens depuis 2009.

Sa longue vie ne fut pas qu’un fleuve tranquille. Née en 1918, elle perdit sa maman, en même temps que sa sœur, à la naissance de celle-ci. Placée dans une famille, elle fit plus tard un apprentissage de couturière à Broc. Elle épousa Marcel Grandjean en 1939. Le couple s’installa à Granges, dans l’ancienne école des garçons où Marcel était instituteur. De 1945 à 1956, Germaine donna naissance à huit enfants, trois filles et cinq gar- çons qui vécurent dans un foyer très uni. Puis naquirent 19 petits-enfants et 25 arrière-petits-enfants.

Inutile de dire que les journées étaient bien pleines. Le peu de confort du bâtiment d’école n’empêcha pas Germaine de…