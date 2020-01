Grosse panne du réseau Swisscom: numéros d’urgence touchés

TÉLÉPHONE. Le réseau fixe de Swisscom a connu vendredi, de 10 h à 11 h 20, d’importantes perturbations dans une grande partie de la Suisse. La panne a touché pratiquement toute la Suisse à l’exception du canton de Genève, d’une partie du canton de Vaud et des Grisons, selon le site Alertswiss. Elle a pu être surmontée grâce au redémarrage du réseau, a précisé Swisscom, qui n’a pour l’heure pas donné d’explications concernant l’origine de la panne. Seul le réseau fixe a été touché, y compris des numéros d’urgence. «La police et les pompiers ont été touchés, a indiqué l’adjudant Laurent Laesser de la police cantonale. Mais le 117, le 118 et le 144 étaient toujours atteignables via le réseau mobile.» ATS/XS