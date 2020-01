Connu comme le loup blanc dans le cénacle musical fribourgeois, Guillaume Ducommun vernit ce vendredi son premier EP, en solo et sous le nom de I Was Child. Actif au sein de Soften, Tasteless, The Fawn ou Make it Pink, le multi-instrumentiste livre une musique introspective, empreinte de souvenirs d’enfance et de sonorités à la fois folk et post-rock. Ces quatre premiers titres très prometteurs devraient déboucher prochainement sur un album.

En début de soirée, Harpe présentera sa folk acoustique intimiste aux accents nordiques. Puis la nuit se prolongera en compagnie de Louis Jucker et ses fidèles Coilguns, qui interpréteront – pour l’une des dernières fois sur scène – le projet Kråkeslottet. Un disque enregistré en janvier 2018 lors d’un voyage du Chaux-de-Fonnier au nord de la…