Théâtre des championnats de Suisse individuels, la Valerette Altiski a vu Ilona Chavaillaz triompher chez les dames. Samedi aux Marécottes, la Glânoise s’est imposée en 2 h 19 sur un tracé modifié (et ramené à 1790 mètres de dénivelé positif). Chez les hommes, les Charmeysans Romain Guillet et Maxime Brodard ont respectivement terminé 6e et 9e scratch. En espoirs, Valentine Moret (Charmey) et Simon Remy (Charmey) ont pris la deuxième place de leur catégorie. A noter encore la victoire de Robin Bussard (Albeuve) en juniors, la deuxième place de Noémie Overney (Charmey, juniors), le succès de Jérémy Muriset (Charmey) en cadets et la troisième place de Mélinda Chavaillaz chez les cadettes.