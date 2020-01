Inclassable mémoire d'outre-tombe

Météore de la bande dessinée et oublié du monde des arts, Herbert Crowley est un expérimentateur qui retrouve le vacarme de la vie grâce aux recherches surprenantes de Justin Duerr.

ROMAIN MEYER

Qui a déjà entendu parler de Herbert Crowley? A l’exception des lecteurs de quelques pages parues sans détail dans une ancienne anthologie, personne ne se souvient de ce Britannique né à Londres en 1873, qui a passé une bonne partie de son existence entre New York et Toronto avant de s’éteindre à Ascona, au Tessin, en 1937. Même s’il a connu des moments de quasi-gloire, sa timidité, ses sautes d’humeur et la destruction de beaucoup de ses productions ont brimé son élan vers une reconnaissance durable.

Rien n’aurait dû changer cet état de fait sans la curiosité et la détermination de Justin Duerr.…