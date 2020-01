SAINT-MARTIN

Jean-Pierre Vial s’en est allé le 19 décembre après une courte maladie, à 72 ans. Un dernier hommage lui a été rendu en l’église de Saint-Martin.

Né le 11 juillet 1947, fils aîné d’Irma et Charles Vial-Vial à St-Martin, il perdit sa sœur jumelle à la naissance. Nicolas et Marie-Rose vinrent compléter la famille.

Son apprentissage de mécanicien achevé, il reprit le garage familial à Saint-Martin. De son union avec Roselyne Ecoffey en 1974 naquirent Stéphanie et Vincent qui, à leur tour, leur donnèrent quatre merveilleux petits-enfants que Jean-Pierre adorait. Il passa la plus grande partie de sa vie dans son village natal. En dehors de son activité de mécanicien méticuleux et de dépanneur disponible, il fut conseiller de paroisse pendant plusieurs années et chanta vingt-cinq…