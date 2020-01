BULLE

Jeanine Broillet est née Leduc le 2 octobre 1926 à Saint-Germain-en-Laye, aux portes de Paris. Elle y vécut des premières années heureuses, entourée de ses deux frères et de ses trois sœurs. Son père, André, dépla- ça ensuite la famille à Rouen pour y ouvrir l’épicerie fine qui occupera le quotidien de tous. Et la guerre arriva, imposant plusieurs exodes, organisés dans l’urgence. En ces temps troublés, les enfants Leduc assurèrent tant bien que mal leur formation et Jeanine finalisa son diplôme d’enseignante. En 1957, une rencontre aussi heureuse qu’improbable vint bouleverser sa vie qu’elle poursuivra désormais en Suisse avec son futur mari, Roger Broillet.

Reconvilier, dans le Jura bernois, accueillit le jeune couple et vit naître leurs trois enfants, Jean-Pierre, Catherine et…