Jeannette Carruzzo née Gabriel

ORON-LA-VILLE



Jeannette est née à Granges le 6 avril 1933 dans le foyer de Jean et Georgette Gabriel. Elle était l’aînée d’une fratrie de six enfants. Elle a grandi à l’abbaye de Sâles où, très tôt, elle a dû s’occuper de ses frères et de sa sœur pendant que sa maman partait faire des lessives.

En août 1954, elle épousa Albert Carruzzo. Ils eurent trois enfants: Jean-Pierre, Christiane et Georges. Au début des années 1960 la petite famille retourna s’installer à l’abbaye de Sâles. Avec sa maman, Jeannette préparait les repas de fête et surtout la bénichon.

C’est à Chamoson, dans la maison natale de son mari, qu’elle passait ses vacances. C’est également là que cette grand-maman au grand cœur emmena ses petits-enfants pour des moments inoubliables.

Toute sa vie elle a travaillé, à…