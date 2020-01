L’Antre SA promet des améliorations

NOUVELLE PATINOIRE. Construire une nouvelle patinoire, sur l’ancienne qu’il faut démolir, tout cela en plein championnat de hockey, reste un défi pour tous les travailleurs du site de la nouvelle BCF Arena. Hier dans un communiqué, son propriétaire L’Antre SA a tenu à rassurer le public sur les améliorations de confort à venir, et sur le timing respecté qui aboutira à une inauguration en grande pompe, comme prévu en septembre 2020.

En effet les propriétaires, les exploitants et le club de Fribourg-Gottéron «dressent un bilan après la première remise en exploitation d’octobre dernier très positif», notamment en ce qui concerne la nouvelle horloge, les loges, le volume et la charpente. Ils rappellent néanmoins que la patinoire actuelle reste un ouvrage en construction et que d’importants…