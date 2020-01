Pas moins de 140 décollages de montgolfières, 200 heures de vol et 12 000 visiteurs. Etant donné les conditions météorologiques nuageuses de dimanche, les organisateurs du 42e Festival international de ballons tirent un bilan «très satisfaisant» du premier week-end. «La cérémonie d’ouverture officielle a eu le privilège d’accueillir la joueuse professionnelle de tennis Timea Bacsinszky, marraine de la manifestation, et Bertrand Piccard, ambassadeur du festival», relèvent-ils encore. La manifestation se poursuit jusqu’à ce dimanche 2 février. Mis à part les démonstrations et autres compétitions, le programme s’annonce florissant: le traditionnel mercredi des enfants avec des vols captifs, des animations en collaboration avec le Festival au pays des enfants, un atelier découverte avec les…