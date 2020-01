L’avenir de la Braye toujours en suspens

Edelweiss Paradise tenait lundi soir son assemblée annuelle. Président de l’association, Pierre-François Mottier a fait l’état des lieux du projet, qui vise à redynamiser et à rénover les remontées mécaniques de la Braye, devant près de la centaine de personnes réunies. «Le canton de Vaud et la région nous ont octroyé un crédit qui nous a permis d’engager un chef de projet. Nous attendons un rapport de sa part d’ici le mois de mars.» Le mandat a été confié à un bureau spécialisé, qui a notamment travaillé à revitaliser la station de Verbier. «La première question à laquelle il doit répondre est: qu’est-ce qu’un projet comme Edelweiss Paradise peut amener à Château-d’Œx? En vaut-il la peine? explique Pierre-François Mottier. Nous ne sommes plus objectifs pour y répondre.»

L’association ne…