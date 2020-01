Anne-Sophie Subilia

NEIGES INTÉRIEURES

Zoé, 160 pages

Comme nombre d’artistes (dont Steve Fragnière et David Brülhart), la Vaudoise Anne-Sophie Subilia a navigué un mois dans le Grand-Nord, grâce à l’association MaréMotrice. De son voyage à bord du Knut, le bateau du Gruérien Benjamin Ruffieux, elle a tiré non pas un récit de voyage proprement dit, mais un roman, une fiction nourrie de cette expérience. Neiges intérieures se lit comme un journal intime. Quatre architectes paysagistes, dont la narratrice, embarquent sur un voilier, avec le capitaine et son adjoint. Elle décrit le froid, la «houle d’hiver», le paysage minéral, les cabanes abandonnées sur le rivage. Le titre du livre indique évidemment qu’il s’agit aussi d’une expérience intérieure, mais qui passe par le concret, parfois le…