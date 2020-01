La «pièce des pièces» qui traverse les siècles

La salle CO2 de La Tour-de-Trême accueille Hamlet demain soir. Le metteur en scène français Xavier Lemaire souhaite rendre familière cette «histoire mythique».

ÉRIC BULLIARD

C’est un absolu, un sommet, le «spectre de toutes les pièces du monde», comme l’a défini un jour Daniel Mesguich, metteur en scène. C’est l’une des plus célèbres pièces de l’histoire du théâtre et celle qui contient la scène la plus fameuse: «Etre ou ne pas être…» Voir Hamlet est une chance qui se perpétue depuis plus de 400 ans. Au tour du public de la salle CO2 d’en profiter, demain soir.

Shakespeare avait déjà plus de 40 ans quand il a créé La tragique histoire d’Hamlet, prince de Danemark (son titre original), dans son théâtre du Globe, à Londres, vers 1600. Sur une trame simple (par rapport à certaines de ses…