Thierry Taugourdeau, la cinquantaine, enchaîne les formations sans avenir et les rendez-vous à Pôle Emploi depuis qu’il a perdu son travail. Entre les traites de l’achat de la maison familiale et les frais de scolarité élevés de leur fils handicapé, Thierry et son épouse ne s’en sortent plus financièrement. Pris à la gorge, Thierry accepte un poste de vigile dans un supermarché… Jeudi, à 21 h 05, sur France3