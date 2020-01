La poésie du côté des rigolos

Chanteur, écrivain, fantaisiste, le Vaudois Jean-Luc Fornelli est aussi un poète, du genre plutôt rigolo. Il l’a démontré notamment à travers ses Poésies bonsaï et autres haïkuku suisses. Ce samedi à La Spirale (20 h 30), à Fribourg, celui qui est aussi connu sous le pseudonyme de Gossip sera accompagné d’autres joyeux drilles pour une soirée Poesia Comica. Avec Alain Cébius, Lionel Chiuch et Stéphane Bovon, ils proposent un spectacle «foutraque, original, curieux, insolite, émouvant, hilarant, revigorant» qui s’adresse à ceux qui aiment «la langue française et ses plaisirs, les jeux de mots ambitieux, les rapports textuels, les fables loufoques, les piques desprogiennes, le slam des beaux quartiers, l’humour noir ou celui aussi absurde que british à la sauce mentholée des Monthy…