La revanche des jumeaux aujourd’hui?

Après leur doublé olympique vendredi, Thomas et Robin Bussard se disent très déçus de leur performance, hier dans le sprint. Ils restent favoris aujourd’hui en relais mixte.

Remontés comme des coucous suisses, les frères Bussard! Habitués à truster les premières places dans leur catégorie d’âge – une manie à laquelle on s’habitue avec bonheur – Thomas et Robin Bussard n’ont pas pu se qualifier pour les finales du sprint, hier, dans le cadre des jeux Olympiques de la jeunesse à Villars. «Ce résultat me reste en travers de la gorge, il m’a fallu un moment pour le digérer», tique Thomas, médaillé d’or vendredi dans la course individuelle (devant son frère Robin).

Et de raconter la course: «Au programme, il y avait une course qualificative, puis des quarts, des demies et une finale. La…