Quatre départs de titulaires ont été enregistrés à Romont, mal classé mais résolument optimiste. A La Tour/Le Pâquier, on a de quoi viser le top 4. Tour d’horizon alors que les équipes ont repris l’entraînement.

Dans ce deuxième tour qui s’annonce incroyablement serré, les équipes évolueront sous haute tension, peut-être bien jusqu’au dernier week-end de compétition, tant le dénouement final est pour l’heure indécis. Si Colombier est détaché avec 5 points, Portalban/Gletterens (13e) et le CS Romontois (12e) en comptent 12, soit 7 de moins seulement que Le Locle, 7e du classement. Même La Tour/ Le Pâquier et Farvagny, 3e et 4e avec 22 points, ne sont pas à l’abri d’une mauvaise surprise en cas de deuxième tour raté. C’est dire si le microcosme du foot régional s’est agité durant la pause.…