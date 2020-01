La traque numérique du dépeceur de Montréal

Surnommé le dépeceur de Montréal, Luka Magnotta était recherché bien avant son meurtre par des internautes furieux qu’il poste des vidéos de torture de chats. Netflix déroule le fil.

(Amis des félins et âmes sensibles s’abstenir). Il paraît qu’il existe une règle tacite, sur internet, la règle zéro, même. Ce précepte est le suivant: On ne déconne pas avec les chats. La formule anglophone, elle, est plus explicite: don’t fuck with cats. Soit le titre du documentaire diffusé sur Netflix dédié au tueur Luka Magnotta. Le jeune Canadien a été arrêté en 2012 pour le meurtre prémédité de Lin Jun, un étudiant chinois résidant à Montréal.



Mais reprenons depuis le début. Ne pas déconner avec les chats. Jamais. C’est bien connu, le web pullule de vidéos absolument infâmes de violence envers tout ce…