La vie à travers deux regards, mélancolique et amusante

Guerino Paltenghi et Flaviano Salzani sont les invités de la galerie du Vide-poches, à Marsens. Un dialogue s’instaure entre la sérénité contemplative de l’un et la vivacité malicieuse de l’autre.

ÉRIC BULLIARD

C’est un dialogue, un jeu d’échos et de résonances. Les œuvres de Guerino Paltenghi et de Flaviano Salzani diffèrent par les techniques comme par les styles et les atmosphères, mais elles se complètent à merveille dans l’exposition que leur consacre le Vide-poches, à Marsens. Cet accrochage marque le début de la vingtième année de la galerie.

A bientôt 85 ans, Guerino Paltenghi n’a rien perdu de son envie de peindre, de chercher, d’évoluer. Quand il évoque son désir de grandes compositions, il lance en riant: «Je garde ça pour plus tard!» Pour l’heure, sa peinture continue de…