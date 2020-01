Bill Fay

COUNTLESS BRANCHES

Dead Oceans

Entre 1967 et 1971, Bill Fay a sorti deux albums, sans succès commercial. Mis à la porte par sa maison de disques, l’Anglais ne publie plus rien de neuf jusqu’en 2012, lorsqu’il rappelle au monde son immense talent avec l’album Life is people, suivi de Who is the sender? en 2015. Aujourd’hui âgé de 77 ans, l’éternel barbu est considéré – par le magazine Uncut – comme le chaînon manquant entre Nick Drake, Ray Davies (le leader de The Kinks) et Bob Dylan. Sans rougir, on le placerait même entre John Lennon et Leonard Cohen. Mais cessons ces comparaisons futiles.

Car la musique de Bill Fay est hors d’âge, comme ces vieux whiskies écossais qui n’ont perdu que quelques degrés de colère au fil du temps. Essentiellement au piano, il chante son spleen en…