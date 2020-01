Le Giron met en valeur son histoire

Pour ses 75 ans, le Giron des musiques de la Veveyse prépare une plaquette historique. Elle a été présentée en assemblée dimanche.

Le Giron des musiques de la Veveyse fêtera ses 75 ans en 2021. Pour l’occasion, il prépare une plaquette historique, présentée dimanche matin à Semsales, lors de son assemblée générale annuelle, qui a réuni les délégués des neuf sociétés membres, vaudoises et fribourgeoises.

Pour récolter les archives, un groupe de travail a réuni «ciel et terre, mais aussi lac et montagne», a relevé son responsable Frédy Jordil, en référence au titre de la publication. Entre lac et montagne doit paraître cet automne. Sa réalisation a été confiée à Raphaël Droux, enseignant retraité, qui ne souhaite «pas faire une encyclopédie indigeste, mais quelque chose de plaisant à…