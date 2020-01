Le retour du loup aux Osses

GIVISIEZ. Créé il y a tout juste deux ans, Le loup des sables est de retour au Théâtre des Osses, à Givisiez, avant une tournée romande. Quatre représentations de ce spectacle jeune public (dès 5 ans) sont prévues dès samedi. Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier ont adapté et mis en scène l’histoire de Zackarina, imaginée par la Suédoise Åsa Lind. Cette fillette vit au bord de la mer, avec ses parents, où elle rencontre un loup des sables. Il va devenir un compagnon de jeu. Pour matérialiser l’univers de Zackarina, les metteurs en scène ont fait appel aux cinéastes Frédéric et Samuel Guillaume: les personnages apparaissent en réalité et en images animées. Fanny Künzler interprète la fillette, Caroline Imhof et Vincent Rime jouent les parents, alors que Pierre Spuhler tient le rôle du…