Le roi Arthur, messie futuriste

Mike W. Barr et Brian Bolland

CAMELOT 3000

Urban Comics

Au XXXIe siècle, l’humanité est en proie aux attaques incessantes d’une race extraterrestre belliqueuse. Qui pourra lui éviter l’asservissement? La réponse que propose Mike W. Barr (scénario) et Brian Bolland (dessin) est pour le moins surprenante: qui d’autre en effet que le roi Arthur et ses chevaliers de la Table ronde? Réveillé par hasard, le puissant monarque ne tarde pas à retrouver les réincarnations de ses compagnons éparpillés aux quatre coins du monde. Merlin, Lancelot, Guenièvre, Tristan et les autres mettent leurs épées au service d’un monde futuriste et apocalyptique. Ils ne sont pas les seuls à revenir, leurs ennemis aussi sortent du grand sommeil.

