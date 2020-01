Jusqu'au dernier moment, les organisateurs ont espéré, cherché des solutions et étudié toutes les alternatives possibles au parcours original. En vain. Jeudi soir, le comité a finalement dû se résoudre à l'inéluctable: l'annulation du Trophée, pour la sécurité de tous. "Vu la situation actuelle et son évolution au niveau météorologique, avec de fortes rafales de vent et des pluies annoncées, nous avons pris à contre cœur la décision d’annuler la course. On ne peut, en effet, pas garantir la sécurité des coureurs", déclare Isabelle Rime, présidente d'organisation. A noter que les coureurs peuvent malgré tout retirer leur prix souvenir, ce samedi de 14 h à 19 h, à l'Hôtel Cailler de Charmey.