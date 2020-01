Les accidents avec piéton ont augmenté de 60%

Depuis juillet 2019, la police cantonale a constaté une augmentation de plus de 60% des accidents avec piéton sur un passage pour piétons, en comparaison avec l’année précédente. Soit 34 en 2018 et 55 en 2019. Cette tendance s’est encore renforcée dans le courant du mois de décembre. Ces accidents se sont essentiellement produits le matin ou en fin de journée, en milieu urbain ainsi que dans certaines localités au trafic dense. Les piétons de 20 à 30 ans ainsi que de 40 à 60 ans sont les plus touchés, précise le communiqué de la police. «Les causes de ces accidents peuvent être multiples, notamment un équipement ou habillement inapproprié aux conditions de visibilité, une vitesse inadaptée à l’approche d’un passage pour piétons, une distraction momentanée ou un éclairage insuffisant.»