Ce lecteur revient sur le projet de gravière à Botterens.

Alors que l’on veut repenser la mobilité en Gruyère, que nos jeunes défilent pour le climat et que la «vague verte» s’installe à Berne, il y a lieu de se poser des questions quant à la pertinence du projet de gravière à Botterens. Quel sens donner au fait de creuser un trou de 650 000 m3, de déplacer son contenu à Sorens et de le combler au moyen de déchets, au regard des nuisances causées à l’environnement et à la qualité de vie des Gruériens?

On peut estimer que l’exploitation et la remise en état de la gravière généreront un trafic poids lourds de quelque six millions de kilomètres, con-sommant plus de 2 millions de litres de diesel, soit 5500 tonnes de CO2. Selon les derniers chiffres, c’est 24 000 camions par an qui…