LES TROIS PAPES

Vraiment pas de chance pour le pape François. Quelques secondes ont suffi pour qu’il soit obligé, lui le descendant de saint Pierre, de s’excuser en public après avoir manifesté son irritation contre une fidèle qui, lors du bain de foule le soir du réveillon, lui avait saisi le bras de manière inopportune et refusait de le lâcher. La vidéo a fait le tour du monde virtuel et réel, nous sommes bel et bien en 2020, nouvelle décennie des réseaux sociaux et de la résonance mondiale. Mais de quel pape parlons-nous? Cette image de François énervé, contraint de taper sur le bras d’une femme pour se dégager, ne correspond en rien à l’image du cardinal Bergoglio véhiculée par le film Lesdeuxpapes, diffusé par Netflix, fiction qui met en scène Benoît XVI et le futur François dans ce moment…