Le Conseil d’Etat a présenté hier ses traditionnels vœux de l’an aux différentes autorités. La présidente Anne-Claude Demierre a appelé à «renforcer la cohésion sociale et la paix confessionnelle, et à prendre en compte les minorités». Au nom des autorités religieuses du canton, Mgr Alain de Raemy a souhaité placer cette année «sous le signe de la rencontre et de la proximité avec la population fribourgeoise». XS