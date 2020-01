Lulu, femme nue

ARTE, MERCREDI, À 20 H 55

Une mère de famille quadragénaire décide de ne pas rentrer chez elle et s’abandonne à vivre quelques jours d’errance dans une ville de bord de mer.

Parce qu’elle a manqué d’assurance au cours d’un entretien d’embauche, Lulu, mariée et mère de trois enfants, n’obtient pas le poste de secrétaire espéré. Dans un moment d’égarement et sans aucune préméditation, elle décide de ne pas rentrer chez elle et fuit dans une ville balnéaire de Vendée à la recherche d’un peu de liberté.

Sur la côte, la fugueuse et timide quadragénaire est confrontée au manque d’argent et se met à la recherche d’un toit. Dans sa quête de renaissance, elle rencontre trois individus qui vont l’aider à se retrouver: un homme protecteur tout juste sorti de prison, une vieille femme rebelle et une…