Manon Mullener et Cesar Correa en concert

LE PHÉNIX

En collaboration avec La Spirale, le centre Le Phénix, à Fribourg (rue des Alpes 7) accueille un concert des pianistes Manon Mullener et Cesar Correa, ce vendredi (20 h 30). Ils seront accompagnés par le percussionniste David Stauffacher et verniront à cette occasion leur premier album. Il est né de cette collaboration entre la Fribourgeoise, qui a étudié le piano à Cuba de manière intensive pendant une année, et le Péruvien, considéré comme un des meilleurs virtuoses de son pays. www.centrelephenix.com,www.laspirale.ch.