Manu Larcenet contre lui-même

Jean-Eudes de Cageot Goujon, alias Manu Larcenet, est le plus grand dessinateur ayant jamais foulé la Terre, l’homme le plus riche de France, Prix Nobel de littérature et sauveur du monde. Sa production est incommensurable, sans égale. Mais voilà, la roue a tourné.

Depuis quelque temps, le démiurge n’a plus d’idées, rien, le vide absolu. C’est un artiste fini qui met dorénavant tous ses espoirs dans une citation de Nietzsche: «Il faut avoir du chaos en soi pour enfanter d’une étoile.» Manu Larcenet part en guerre contre lui-même, histoire nimum son capharnaüm interne afin de créer une œuvre astrale.



Après un excellent tome de sa série Le retour à la terre, maintes récompenses pour les magnifiques Blast et Le rapport de Brodeck, Manu Larcenet revient en grande forme, dans un récit sur…