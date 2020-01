BAD BONN

Dix-huit mois après un passage très rock au Bad Bonn de Guin, Mark Lanegan (Screaming Trees, Queens of the Stone Age) est de retour dans le club singinois, ce samedi (dès 20 h 30) avec le musicien électro Alessio Natalizia, alias Not Waving. Entre Palerme la veille et Paris le lendemain, le duo interprétera son excellent album Downwelling, sorti en août dernier. Avec Tamaryn et Some Ember en début de soirée.