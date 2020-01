Maxime Brodard et Romain Guillet s’imposent à la Tête de Balme

En cette année de Patrouille des glaciers, le Trophée de la Tête de Balme, disputé en équipe de trois, faisait office de joli test pour les participants. A Trient, les Gruériens Maxime Brodard et Romain Guillet, associés au Valaisan Samuel Dorsaz, ont remporté le classement scratch messieurs en 1 h 36’38. Thierry Marchon (Riaz), Ivar Savary (Romanens) et Bertrand Deillon (La Joux) se sont classés troisièmes en 1 h 42’43 (79 équipes classées). Chez les dames, où seules sept formations ont rallié l’arrivée, «les Charmeysannes» Séverine Remy, Jeanne Décrind et Caroline Kilchemann ont pris le quatrième rang en 2 h 34’06 d’un classement remporté par Céline Tornay, Eugénie Schornoz et Chantal Daucourt (2 h 09’18).