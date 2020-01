La Coupe d’Europe de slalom a pris ses quartiers jeudi et vendredi dans le canton de Berne, à Hasliberg plus précisément. Les deux techniciennes gruériennes en lice, trop loin au classement, n’ont pas marqué le moindre point dans cette compétition. Norina Mooser (SC Bellgarde, 19 ans) n’a pas terminé la première manche jeudi avant de prendre la 33e place (48,26 points FIS) le lendemain. Quant à Valentine Macheret (SC Broc, 21 ans), elle n’a tout simplement pas réussi à se classer. Elle n’a pas fini la seconde manche vendredi et elle n’avait pas franchi la ligne d’arrivée de la première manche la veille.