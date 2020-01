Mystery road

RTS2, VENDREDI, À 23 H 15

Western contemporain sur fond de tension communautaire, cette série en six épisodes lance un duo de flics aussi disparate que complémentaire dans une enquête périlleuse dans l’Outback australien. A Patterson, une bourgade de quelques milliers d’âmes dans l’Outback australien, un jeune ouvrier agricole aborigène, Marley Thompson, champion local de football australien, et un routard de son âge, employé comme lui sur la plus grosse exploitation de la région, ont disparu en abandonnant leur véhicule dans le désert… ■