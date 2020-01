La station des Gets, en France, a accueilli deux géants FIS ce week-end. Norina Mooser (SC Bellegarde) a terminé 12e samedi et 3e dimanche (42,92 points FIS). Durant cette deuxième course, la technicienne âgée de 19 ans n’a terminé qu’à trois dixièmes de la première place occupée par la Française Perrine Clair. Il s’agit de son quatrième podium de la saison et de son septième Top 5.