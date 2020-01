Nouvelles offres pour les maturités professionnelles

Dès le début de l’année scolaire 2020-2021, les écoles professionnelles commerciales de Bulle et de Fribourg élargiront leur offre d’enseignement de la maturité professionnelle post-CFC (MP2, orientation économie et services). Les cours à plein temps à Fribourg seront enrichis d’une option bilingue, indique le communiqué du Service de la formation professionnelle. A Bulle, il sera possible d’effectuer une MP2 à temps partiel (uniquement en français). Le délai d’inscription à l’une ou l’autre offre paraîtra prochainement sur le site des centres de formation professionnelle.