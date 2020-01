MONT-PÈLERIN

Olivier Blanc s’en est allé sans faire de bruit le 23 janvier. Un dernier hommage lui a été rendu mardi au temple de Chardonne.

Né le 26 juillet 1966 à Vevey, il grandit à Chardonne avec son papa Gibus et sa maman Claudine. Puis deux ans après, il fut rejoint par sa sœur Nadine avec qui il était très lié. Il eut une enfance heureuse.

Il participa activement à la vie de Chardonne, plus connu sous le nom de Luky, au travers de la gym en tant que gymnaste, puis moniteur et président de la Jeunesse durant de nombreuses années. Il resta honoraire section Chardonne-Jongny et cantonal. Sans oublier son engagement pour la fanfare, la société de développement et la pétanque. De plus, il siégea durant des années au Conseil communal.

Il fit un apprentissage de boulanger-pâtissier chez…